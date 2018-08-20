Италия пригрозила вернуть в Ливию почти 200 спасенных беженцев

Министр внутренних дел страны Маттео Сальвини потребовал, чтобы Европа оказала Риму конкретную помощь. Беженцы, которые были спасены в водах Средиземного моря, находятся на борту корабля Diciotti. Итальянские власти запретили ему заходить в какой-либо порт страны. В Риме считают, что за участок моря, где были спасены мигранты, отвечает Мальта, передает DW. Мальтийские власти это признают, но настаивают, что судно не находилось в опасности, а люди на борту отклонили любую помощь и продолжили свой путь в направлении Италии. С июня итальянское правительство закрыло порты для кораблей с мигрантами.