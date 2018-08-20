Италия пригрозила вернуть в Ливию почти 200 спасенных беженцев
Министр внутренних дел страны Маттео Сальвини потребовал, чтобы Европа оказала Риму конкретную помощь. Беженцы, которые были спасены в водах Средиземного моря, находятся на борту корабля Diciotti. Итальянские власти запретили ему заходить в какой-либо порт страны. В Риме считают, что за участок моря, где были спасены мигранты, отвечает Мальта, передает DW. Мальтийские власти это признают, но настаивают, что судно не находилось в опасности, а люди на борту отклонили любую помощь и продолжили свой путь в направлении Италии. С июня итальянское правительство закрыло порты для кораблей с мигрантами.
Комментарии4
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sasass 20 августа 2018 | 08:23
Мост видимо они взорвали и теперь их наказывают...
timwlad86 20 августа 2018 | 08:30
Италия пригрозила вернуть в Ливию почти 200 спасенных беженцев
Министр внутренних дел страны Маттео Сальвини потребовал, чтобы Европа оказала Риму конкретную помощь.
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Ну да,мигранты прибывшие в страны Евросоюза это проблема Евросоюза,но не отдельной страны.
Иначе на хрена вступали в Евросоюз?!
Не согласные выполнять требования единых правил для стран Евросоюза придётся привлекать к суду за преступления против человечества.
Для этого и созданы в Евросоюзе эти институты по защите прав в людей в Евросоюзе.
Ну так и применяйте эти институты по защите прав людей и применение законов к нарушителям прав людей в самом Евросоюзе господа в Брюсселе,но не в Африке откуда к Евросоюз бегут .
И Евросоюзе такая же диктатура пожирающие людей за завтраком,обедом и ужином целиком,а в паузах между основным приёмом пищи довольствуются поеданием конечностей в сахарном маринаде.Но своё говно мол не воняет потому что указ издали о святости и непогрешимости власти в Евросоюзе.Как и в США тоже.
Свихнуулися в Евросоюзе и в США эти протестантские либеральные партии которые ни к чему не способные кроме пиратства .
nikvol 20 августа 2018 | 08:38
timwlad86: Ну да,мигранты прибывшие в страны Евросоюза это проблема Евросоюза,но не отдельной страны
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Т.е., если Вы тащите домой бездомных кошек и собак, а потом им тесно и кормить нечем, это не Ваша проблема, а всего района?
tonight 20 августа 2018 | 08:38
timwlad86: timwlad86: Итальянцы не хотят больше арабов. Пусть раша принимает бежанцев, вы в Сирии воевали разрушали дома вот и принимайте своих друзей. А то иш устроились, бомбить пожалуста а принимать беженцев так пусть другие. Надо беженцев отправить в рашу