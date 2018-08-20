Власти сразу нескольких российских регионов призывают Минсельхоз ограничить экспорт зерна
Это вызвано неурожаем и ростом спроса на пшеницу, пишут СМИ.
Министр сельского хозяйства Крыма один из инициаторов приостановки экспорта зерна. Андрей Рюмшин подготовил письмо главе республики с такой просьбой. Министр объяснил это тем, что в Крыму цитата по газете Коммерсант «идёт рост животноводства». И нужно чтобы продовольственное зерно было в регионе до нового урожая. Издание отмечает: стоимость мяса птицы и свинины формируют с учётом цены на зерно, а она зависит от экспортных цен. При этом пшеница в регионах за прошлую неделю подорожала на 2 процента, а ячмень на 4. Минсельхоз намерен продать полтора миллиона тонн зерна из госфонда на внутреннем рынке с целью регулирования цен, пишут Ведомости. Аналитики ждут в этом году меньший урожай зерна в России из-за неблагоприятной погоды. Не более 110 миллионов тонн, тогда как раньше планировали 120. В Минсельзохе на прошлой неделе обсудили ситуацию с крупнейшими экспортёрами зерна. Ведомство по данным коммерсанта прогнозирует поставки в объёме 45 миллионов тонн. При этом в Минсельхозе уверяют, что не обсуждают ограничений на экспорт зерна.
Собеседники Коммерсанта на аграрном рынке высказали опасения, что зерно к лету следующего года может серьёзно подорожать.
Комментарии5
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kraft 20 августа 2018 | 08:05
Проще говоря в Крыму, с отсутствием Северо-Крымского канала становится нечего жрать.
Ну-ну...
protoukrop 20 августа 2018 | 08:34
kraft: Жрать становится нечего на Украине, а в Крыму "идет рост животноводства", читай внимательно "аналитик".
lisitsa1962 20 августа 2018 | 08:41
protoukrop: О, свидетель секты верующих в РИАновости нарисовался
"На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! – ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту."(С)
sasass 20 августа 2018 | 08:33
Теперь Канада и США уже нам не продадут хлебное зерно- будем есть фуражное...
encopresis 20 августа 2018 | 08:39
Надо больше экспортировать, а вырученной валютой наполнить виолончельные офшоры.
Народ будет есть пирожные и ими же кормить кур и свиней. Не так ли написано в методичках у портянок?