Власти сразу нескольких российских регионов призывают Минсельхоз ограничить экспорт зерна

Это вызвано неурожаем и ростом спроса на пшеницу, пишут СМИ.

Министр сельского хозяйства Крыма один из инициаторов приостановки экспорта зерна. Андрей Рюмшин подготовил письмо главе республики с такой просьбой. Министр объяснил это тем, что в Крыму цитата по газете Коммерсант «идёт рост животноводства». И нужно чтобы продовольственное зерно было в регионе до нового урожая. Издание отмечает: стоимость мяса птицы и свинины формируют с учётом цены на зерно, а она зависит от экспортных цен. При этом пшеница в регионах за прошлую неделю подорожала на 2 процента, а ячмень на 4. Минсельхоз намерен продать полтора миллиона тонн зерна из госфонда на внутреннем рынке с целью регулирования цен, пишут Ведомости. Аналитики ждут в этом году меньший урожай зерна в России из-за неблагоприятной погоды. Не более 110 миллионов тонн, тогда как раньше планировали 120. В Минсельзохе на прошлой неделе обсудили ситуацию с крупнейшими экспортёрами зерна. Ведомство по данным коммерсанта прогнозирует поставки в объёме 45 миллионов тонн. При этом в Минсельхозе уверяют, что не обсуждают ограничений на экспорт зерна.

Собеседники Коммерсанта на аграрном рынке высказали опасения, что зерно к лету следующего года может серьёзно подорожать.