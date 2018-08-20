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07:48, 20 августа 2018

Художник Виталий Волович скончался в Екатеринбурге в возрасте 90 лет

Об этом сообщили в Екатеринбургской городской думе.
«Художник с мировым именем, почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром, 20 августа 2018 года, на 91-м году жизни», — говорится в сообщении.
Виталий Волович родился в 1928 году в Приморском крае. Обладатель Золотой медали Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила «Орестея». Почетный гражданин Свердловской области, Екатеринбурга, Ирбита. Мировую известность художнику в 1960-1980 годы принесли иллюстрации к «Слову о полку Игореве», «Ричарду III», «Тристану и Изольде».

Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее в Санкт-Петербурге Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Также его картины представлены в Национальной галерее в Праге, Моравской галерее в Брно, Музее Гете в  Веймаре, в Доме-музее Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне и многочисленных частных собраниях России, Европы и Америки.
3 августа Виталию Воловичу исполнилось 90 лет, в честь этого в городах Урала прошла серия выставок. В последние дни график работал над своей монографией и ретроспективной выставкой

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