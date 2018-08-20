Греция сегодня официально выходит из программы международной финансовой помощи

За 8 лет ее действия Афины получили от Евросоюза, Европейского центробанка и МВФ почти 300 миллиардов евро. Кредит рассчитан до 2060 года и стал самым крупным в истории ЕС пакетом экономической помощи, пишет «Российская газета». Взамен греческое правительство было обязано придерживаться политики жесткой бюджетной экономии. В том числе сократить социальные расходы, повысить налоги, провести ряд других реформ. В ближайшие пару лет греческие власти планируют провести новые сокращения пенсий и увеличения налогов.