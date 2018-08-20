КПРФ теряет шансы на проведение общероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста

Уже более чем в 20 регионах, как пишет «КоммерсантЪ», зарегистрированы альтернативные группы для подобного голосования. По закону, инициаторам референдума требуется собрать их более чем в половине субъектов федерации. Там, где они организованы, коммунисты не смогут зарегистрировать свои. Пока же у КПРФ, по сведениям газеты, зарегистрировано только две подгруппы. Центризбирком одобрил ранее вопросы для референдума сразу нескольким инициаторам голосования.