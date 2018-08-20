КПРФ теряет шансы на проведение общероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста
Уже более чем в 20 регионах, как пишет «КоммерсантЪ», зарегистрированы альтернативные группы для подобного голосования. По закону, инициаторам референдума требуется собрать их более чем в половине субъектов федерации. Там, где они организованы, коммунисты не смогут зарегистрировать свои. Пока же у КПРФ, по сведениям газеты, зарегистрировано только две подгруппы. Центризбирком одобрил ранее вопросы для референдума сразу нескольким инициаторам голосования.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zolingen 20 августа 2018 | 07:55
А он был, этот шанс?
venq 20 августа 2018 | 07:58
альтенативные группы это какие? пустышки подставные (фиктивная регистрация)? или настоящие?
sbk 20 августа 2018 | 07:59
Опереточная оппозиция никогда не проигрывает.
Не для того она существует.
ivar1964 20 августа 2018 | 08:00
КПРФ будет этому втихомолку радоваться, поскольку царенок мог бы плохо посмотреть в их сторону и не допустить к корытцу. А так вроде и выступили против, но не сильно.
ltvjrhfn2 20 августа 2018 | 08:03
ivar1964:
Зюганов лично об этом рассказал или был голос свыше?
ivar1964 20 августа 2018 | 08:15
ltvjrhfn2: Задел партийные чувства? Прошу прощения!
sergeev67 20 августа 2018 | 08:00
Снова Путин всех переиграл. Россияне могут гордиться. Какой у нас замечательный президент. Всех кидает броском через пупок с захватом.
gregor 20 августа 2018 | 08:10
В России Путинской референдум ?
Это нонсенс ,сюрреализм .
Референдум может быть только в стране с чувством собственного достоинства большинством.
С одобрямсями референдум невозможен априори .
Ни друзей ,ни дорог . Менталитет ,однако .
venmud 20 августа 2018 | 08:14
У кого-то по "референдуму" еще есть вопросы? Пора создавать самую многочисленную Партию дураков!