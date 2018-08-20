В Венесуэле сегодня проводится деноминация национальной валюты
Таким образом власти пытаются справиться с затяжным социально-экономическим кризисом в стране. С купюр уберут пять нулей. Новая валюта будет называться суверенный боливар, он будет привязан к местной криптовалюте петро. Между тем инфляция в республике, по оценкам МВФ, к концу года может достичь миллиона процентов.
Комментарии3
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drtomsky 20 августа 2018 | 07:40
Наше ближайшее будущее или пронесёт?
opiatnovyi63 20 августа 2018 | 07:45
Пока Венесуэлой руководит тамошний одиозный популист и пройдоха, борьба с нулями будет продолжаться
satttana_perrrkele 20 августа 2018 | 07:47
Ну, пока Мадуро не принялся переводить часы/менять время и играть в бадмингтон.... возможно, не всё еще потеряно