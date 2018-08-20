В Венесуэле сегодня проводится деноминация национальной валюты

Таким образом власти пытаются справиться с затяжным социально-экономическим кризисом в стране. С купюр уберут пять нулей. Новая валюта будет называться суверенный боливар, он будет привязан к местной криптовалюте петро. Между тем инфляция в республике, по оценкам МВФ, к концу года может достичь миллиона процентов.