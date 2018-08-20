Басманный суд вернется сегодня к делу о гибели детей на Сямозере

Обвинения были предъявлены сотрудникам лагеря, а также ряду чиновников. Дело о трагедии на Сямозере разбилось на несколько судебных процессов, фигурантами которых стали разные люди. Суд в Москве решает вопрос о вине двух работниц столичного департамента труда и социальной защиты. Замглавы департамента Татьяна Барсукова и начальник одного из управлений Елена Семкина обвиняются в халатности. Сторона обвинения утверждает, что чиновницы не приняли должных мер предосторожности при оформлении контракта на отдых детей и не контролировали его исполнение. На предыдущем заседании адвокаты попросили вернуть дело прокурору из-за нарушения прав обвиняемых на защиту.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. 47 детей в сопровождении инструкторов отправились в поход по водоему, но из-за шторма лодки перевернулись. В результате погибли 14 детей. Расследование велось почти год – за это время были допрошены больше 1,5 тысяч человек и проведено множество судебных экспертиз. Ранее к трем годам колонии-поселения была приговорена фельдшер местной больницы Ирина Щербакова. Женщина приняла за шутку звонок ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, и не отреагировала на вызов.