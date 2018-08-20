Строитель стадиона «Волгоград-Арена» вышел на одиночный пикет с требованием зарплаты
По словам Андрея Кузубова, деньги за четыре месяца работы не получила его бригада электромонтажников – около ста человек. Несколько человек подали в суд на компанию-подрядчика, пишет «Кавказский узел». Несмотря на положительное решение, по словам Кузубова, у приставов возникли трудности с взысканием долга. Поскольку фирма-работодатель зарегистрирована в Москве. Строитель не намерен прекращать акций протеста у стадиона, где проходили матчи чемпионата мира, пока не получит зарплату.
Комментарии10
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prorab1 20 августа 2018 | 07:41
Как всегда , пишут неточно. Деньги , не отдает компания субподрядчик.
eduard1958 20 августа 2018 | 07:52
prorab1: Так это же меняет все дело.Мужик то думает,что ему тупо не заплатили. Когда узнает про субподрядчика,сразу успокоится и пойдет домой.
sirwalterscott 20 августа 2018 | 08:06
...зарегистрирована в Москве...
..., да это и впрямь как на Марсе.
eduard1958 20 августа 2018 | 08:13
sirwalterscott: Теперь его еще и посадят за пикет. Итог: есть стадион,нет денег,мужик сидит. Картина маслом!
eduard1958 20 августа 2018 | 07:44
Вот ведь гад какой! Ему мало того,что у страны теперь есть красавец-стадион.Он еще деньги хочет за работу. С такими людьми светлое будущее не построишь.
ss2020 20 августа 2018 | 07:48
возникли трудности... вова застенчивый: а кому щас легко? я вообще соей зарплаты не вижу! вот на свадьбах подрабатываю!)
goga_s 20 августа 2018 | 07:58
"....трудности с взысканием долга. Поскольку фирма-работодатель зарегистрирована в Москве..." - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха
sbk 20 августа 2018 | 08:01
Регистрация в Москве - это как в другом государстве?
forum_participant 20 августа 2018 | 08:17
Настораживает сама бригада численностью около 100 (!) электромонтажников. Гастарбайтеры брошенные в прорыв за один день до срока сдачи объекта?
timwlad86 20 августа 2018 | 08:21
Ну это очередная лож,брехня и провокация.
Дело разбирают в прокуратуре и соответственно надо найти деньги для выплат,коли есть за должность.
Сказали подождать,это никто не отрицает,но надобно поднять волну протеста даже при положительном исходе дела,чтобы хотябы говном полить дерево протеста чтобы оно не усохло.
Это вчера в новостях по 9 каналу Израиля,родственники погибших при авиакатастрофе требуют как можно скорее отдали тела родственников для похорон и бьются в истерике, что не отдают тела выдать для похорон ,но при этом ежедневно выискиваю фрагменты тел,может пол моргам лазят ,которые надо опять опознавать устраивая дорогостоящие экспертизы и это затягивается на недели.Поле где случилось эта катастрофа перепахали под зябь .
Значение
с.-х., редк. осенняя вспашка поля ◆ А потом зябь — до белых мух. Б. П. Екимов, «Прошлым летом», 2001 г. // «Новый Мир» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
с.-х. поле, вспаханное с осени под весенний посев.
Естественно протестанты вообще забились в такой падучей истерии ,что аж из Израиля приехали чтобы осветить истинно еврейскую протестантскую акцию протеста.
Вот такая протестантская психопатическая шизофрения происходит и с этим пока ,что одиночкой дауном ,видать в партию хочет в какую либо вступить находящиеся под руководством протестантских церквей и сект.
Думает там халява.
Халявы там нема.Уже даже на Украине сами руководители протестантских сект говорят,ну типа госпожи Бацман,большие риски в Евросоюз ездить на заработки,паспорта забирают,в рабов обращают и всё это под руководством украинской бандеровской мафии.
Так что в протестантстве только садисты и дауны.