Строитель стадиона «Волгоград-Арена» вышел на одиночный пикет с требованием зарплаты

По словам Андрея Кузубова, деньги за четыре месяца работы не получила его бригада электромонтажников – около ста человек. Несколько человек подали в суд на компанию-подрядчика, пишет «Кавказский узел». Несмотря на положительное решение, по словам Кузубова, у приставов возникли трудности с взысканием долга. Поскольку фирма-работодатель зарегистрирована в Москве. Строитель не намерен прекращать акций протеста у стадиона, где проходили матчи чемпионата мира, пока не получит зарплату.