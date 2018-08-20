Неизвестные обстреляли здание американского посольства в турецкой столице Анкаре
Об этом сообщил телеканал CNN Türk. По его данным, инцидент произошел около 05:00 по местному времени (совпадает с мск) стрельба велась из автомобиля. Отмечается, что никто не пострадал. Стрелявшим удалось скрыться с места происшествия.
Комментарии2
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goga_s 20 августа 2018 | 07:53
Такие же "... неизвестные..", как Петрунько и "серб" в РФ !
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха
zolingen 20 августа 2018 | 07:58
Редкие прохожие заметили улепетывающего эрдогана.