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06:48, 20 августа 2018

Дым от лесных пожаров привел к отмене авиарейсов на западе Канады

Приостановили работу аэропорты в провинции Британская Колумбия. Как передает телеканал CBC, из-за задымления видимость не превышает одного километра. Власти провинции ввели режим чрезвычайного положения. В регионе зафиксировано более 560 лесных пожаров, К борьбе с огнем привлекли даже спасателей из Австралии, Мексики и Новой Зеландии. Сообщается, что причиной возгорания, как правило, становились удары молний.

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