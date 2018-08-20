Немецкие журналисты требуют расследовать действия полиции в отношении их коллег в Саксонии

В Дрездене во время демонстрации правопопулистского движения Pegida сотрудники правоохранительных органов, как сообщалось, препятствовали работе репортеров. Так, одну съемочную бригаду задержали примерно на 45 минут — после того, как один из демонстрантов пожаловался на журналистов. Власти Саксонии настаивают, что полицейские вели себя «высокопрофессионально», передает DW. В то же время в региональном правительстве заверили, что этот случай будет расследован.