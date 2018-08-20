Минсельхоз планирует продать из государственного фонда 1,5 млн. т зерна, чтобы сдержать рост внутренних цен

Как рассказали «Ведомостям» два участника зернового рынка, пока этот вопрос еще прорабатывается. Конкретные решения могут быть приняты после того, как станет понятной ситуация с новым урожаем. По прогнозам ведомства, в этом году соберут в пределах 100 миллионов тонн зерновых. Это на 35 млн. ниже рекорда прошлого года. Причиной такого сокращения эксперты называли холодную весну и летнюю засуху.