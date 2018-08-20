Италия пригрозила вернуть в Ливию почти 200 спасенных беженцев
Министр внутренних дел страны Маттео Сальвини потребовал, чтобы Европа оказала Риму конкретную помощь. Беженцы, которые были спасены в водах Средиземного моря, находятся на борту корабля Diciotti. Итальянские власти запретили ему заходить в какой-либо порт страны.
Комментарии2
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gorga2 20 августа 2018 | 06:46
Не 200 нyжно возвращать, а 200 000.
estamp 20 августа 2018 | 06:52
Италия пригрозила вернуть в Ливию ...
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А ведь если задуматься.
Те плыли по морю, стали терпеть крушение, итальянцы их спасли, виз у них нет, собиоаются вернуть в порт отправления... Афуеть угроза!