Италия пригрозила вернуть в Ливию почти 200 спасенных беженцев

Министр внутренних дел страны Маттео Сальвини потребовал, чтобы Европа оказала Риму конкретную помощь. Беженцы, которые были спасены в водах Средиземного моря, находятся на борту корабля Diciotti. Итальянские власти запретили ему заходить в какой-либо порт страны.