Бывшего адвоката Дональда Трампа заподозрили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

Сейчас следователи изучают бизнес Майкла Коэна, обвинения могут предъявить до конца этого месяца, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Речь идет о мошенничестве с кредитами на 20 млн. долларов. Также, по сведениям газеты, правоохранительные органы проверяют эпизод с участием бывшего адвоката президента США в передаче денег порноактрисе Сторми Дэниэлс за ее молчание о связях с Трампом.