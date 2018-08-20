Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца
Они вину признали и заявили о том, что он жестоко с ними обращался. Защита трёх сестёр добивается перевода обвиняемых из СИЗО под домашний арест. В жалобе адвокаты просят учесть хорошую успеваемость одной из фигуранток дела, положительную характеристику от соседей и содействие проведению предварительного следствия, передаёт ТАСС. Тело Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранами шеи и груди нашли в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в конце июля. Вскоре задержали его дочерей. Им от 17 до 19 лет. Вину они признали. И рассказали правозащитникам что отец избивал их, не пускал в школу и фактически использовал как рабынь, передаёт РБК. По словам девушек в доме было много оружия, которое отец угрожал к ним применить. Останкинский суд Москвы в начале месяца арестовал всех до конца сентября. Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала решение чрезмерным. СМИ сообщали, что после убийства в доме Хачатурян нашли оружие, а в машине главы семейства два килограмма героина. Центральный аппарат СК проводит расследование случившегося. По статье убийство, совершённое по предварительному сговору обвиняемым грозят длительные сроки, вплоть до пожизненного.
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