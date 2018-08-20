Кабмин Испании запустит на следующей неделе процедуру для эксгумации Франко

Правительство Испании планирует на следующей неделе запустить процедуру, необходимую для переноса останков диктатора Франсиско Франко (1892 1975) из гробницы в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида. Об этом сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в кабмине.

По информации агентства, 24 августа состоится первое после каникул заседание Совета министров Испании. Ожидается, что правительство начнет процедуру, которая необходима для реализации переноса останков. Данных о том, когда конкретно может состояться эксгумация диктатора, пока нет.

Власти королевства заявили о намерении перенести останки Франко в июне текущего года. Предыдущее правительство Мариано Рахоя, представлявшего консервативную Народную партию, отказалось переносить захоронение, несмотря на парламентскую резолюцию, призывающую к такому шагу. Парламент принял ее в мае 2017 года по инициативе социалистов.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.