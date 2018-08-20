Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан извинилась перед пострадавшими при разгоне акции протеста в Бухаресте

В то же время она добавила, что во вспышке насилия виноваты некоторые манифестанты, которые проявили агрессию. Силы правопорядка, сказала глава МВД, были вынуждены применить слезоточивый газ и другие средства. По ее словам, возбуждено 21 уголовное дело, под следствием находятся 20 человек, трое арестованы. В связи с действиями жандармов также проводится внутренняя проверка. 10 августа в румынской столице прошла многотысячная акция протеста. Ее участники обвинили правительство и правящие партии в коррупции.