«Единая Россия» сегодня обобщит предложение регионов о повышении пенсионного возраста
Для этого партия власти проведет совместное заседание генсовета и совета руководителей фракций. По итогам сегодняшнего мероприятия «Единая Россия» даст своей думской фракции рекомендации к слушаниям, которые пройдут в Госдуме во вторник. Как пишет «КоммерсантЪ», на заседании рассмотрят итоги муниципальных и региональных дискуссий по пенсионной реформе, которые прошли в июле на партийных площадках в субъектах.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак утверждает, что пенсионная реформа обсуждалась очень широко, с привлечением десятков тысяч экспертов, лидеров общественного мнения, представителей профсоюзов и депутатов всех уровней. Около десяти предложений будут отражены в документе, который единороссы примут по итогам сегодняшнего заседания. В руководстве партии обещают оперативно донести содержание этих поправок до депутатов, которые будут участвовать в парламентских слушаниях. Проведет мероприятие спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предложение правительства о повышении пенсионного возраста было одобрено Госдумой в первом чтении в июле. Второе чтение законопроекта пройдет осенью.
Комментарии5
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cobakevich 20 августа 2018 | 06:18
Какие такие прения ?
Дума это не место для дискуссий !
Там же Володин будет вести, мама его - знатная миллиардерша и выскажет все - работать , работать и еще раз работать, пока не сдохнете от голода и нищеты !
archibald_dandy_esquire 20 августа 2018 | 06:37
cobakevich:
PR-акция - коммуняки ничем не рискуют, поскольку едрисня в большинстве прокнопит "за"
зато КПРФ будут играть жвалами: мы были против!
cobakevich 20 августа 2018 | 06:21
Сейчас регионы начнут соревнования - кто предложит больше всех....
Знаем - плавали.
cromwel 20 августа 2018 | 06:30
пенсионная реформа обсуждалась очень широко, с привлечением десятков тысяч экспертов,
Я может че не понял, где столько их набрали и где обсуждалось? И с кем? Может мама володина эксперт?
ak242 20 августа 2018 | 06:32
Правильное решение!
Сначала обобщить, потом расширить и углУбить, а потом повысить.