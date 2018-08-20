«Единая Россия» сегодня обобщит предложение регионов о повышении пенсионного возраста

Для этого партия власти проведет совместное заседание генсовета и совета руководителей фракций. По итогам сегодняшнего мероприятия «Единая Россия» даст своей думской фракции рекомендации к слушаниям, которые пройдут в Госдуме во вторник. Как пишет «КоммерсантЪ», на заседании рассмотрят итоги муниципальных и региональных дискуссий по пенсионной реформе, которые прошли в июле на партийных площадках в субъектах.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак утверждает, что пенсионная реформа обсуждалась очень широко, с привлечением десятков тысяч экспертов, лидеров общественного мнения, представителей профсоюзов и депутатов всех уровней. Около десяти предложений будут отражены в документе, который единороссы примут по итогам сегодняшнего заседания. В руководстве партии обещают оперативно донести содержание этих поправок до депутатов, которые будут участвовать в парламентских слушаниях. Проведет мероприятие спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предложение правительства о повышении пенсионного возраста было одобрено Госдумой в первом чтении в июле. Второе чтение законопроекта пройдет осенью.