Власти Венесуэлы проводят сегодня деноминацию местной валюты

С купюр убирают пять нулей. Таким образом руководство страны пытается справиться с затяжным социально-экономическим кризисом. Однако жители Венесуэлы считают, что все это лишь ухудшит их положение. Тяжелая ситуация в Венесуэле привела к массовой эмиграции. По данным ООН из 30-миллионной страны уехали более 2 млн. человек.