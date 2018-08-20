Власти Венесуэлы проводят сегодня деноминацию местной валюты
С купюр убирают пять нулей. Таким образом руководство страны пытается справиться с затяжным социально-экономическим кризисом. Однако жители Венесуэлы считают, что все это лишь ухудшит их положение. Тяжелая ситуация в Венесуэле привела к массовой эмиграции. По данным ООН из 30-миллионной страны уехали более 2 млн. человек.
Комментарии2
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opiatnovyi63 20 августа 2018 | 06:15
Исчезновение нулей поможет в стране решить проблему с туалетной бумагой?
ura_123 20 августа 2018 | 07:00
opiatnovyi63: Видимо Мадура снова разговаривал с духами)))