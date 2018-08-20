Бабушкинский суд должен избрать сегодня меру пресечения для замглавы РКК «Энергия» и двух его подчиненных

Их обвиняют в покушении на мошенничество. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в кабинете и в квартире Алексея Белобородова в пятницу. Как пишет «КоммерсантЪ», в личном сейфе заместителя гендиректора ракетостроительной корпорации были обнаружены помеченные купюры — более 400 тыс. руб. Следствие говорит, что эту сумму его подчиненные получили как откат от одной из фирм. По сведениям газеты, Белобородов, скорее всего, будет отправлен в СИЗО, а обоих подчиненных, которые сотрудничали со следствием, — под домашний арест.