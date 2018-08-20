Дым от лесных пожаров привел к отмене авиарейсов на западе Канады

Приостановили работу аэропорты в провинции Британская Колумбия. Как передает телеканал CBC, из-за задымления видимость не превышает одного километра. Власти провинции ввели режим чрезвычайного положения. В регионе зафиксировано более 560 лесных пожаров, К борьбе с огнем привлекли даже спасателей из Австралии, Мексики и Новой Зеландии. Сообщается, что причиной возгорания, как правило, становились удары молний.