Греция успешно завершила программу внешней помощи, считают представители Европейского стабилизационного механизма
По их словам, Афины вышли из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым находились с 2010 года. Страны еврозоны помогали Греции справиться с кризисом в обмен на жесткие меры бюджетной экономии. Правительству страны пришлось пойти на сокращение социальных расходов, повышение налогов и другие непопулярные меры.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.