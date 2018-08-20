Греция успешно завершила программу внешней помощи, считают представители Европейского стабилизационного механизма

По их словам, Афины вышли из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым находились с 2010 года. Страны еврозоны помогали Греции справиться с кризисом в обмен на жесткие меры бюджетной экономии. Правительству страны пришлось пойти на сокращение социальных расходов, повышение налогов и другие непопулярные меры.