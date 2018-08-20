Ограничить экспорт зерна просят федеральный центр сразу несколько российских регионов
Как сказали источники «Коммерсанта», такие предложения уже поступают в Минсельхоз. Потребители, и, в частности, производители мяса, опасаются подорожания или нехватки зерновых. По данным министерства, в регионах цены на фуражный ячмень и пшеницу выросли за неделю на 2-4%. В свою очередь участники рынка не исключают возврата экспортной пошлины. По данным «Ведомостей», Минсельхоз может начать продажу зерна из государственных фондов, чтобы сдержать внутренние цены. По прогнозу ведомства, в этом году удастся собрать на 35 млн. т зерновых меньше, чем в прошлом.
Комментарии4
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ze_danil 20 августа 2018 | 04:23
По прогнозу ведомства, в этом году удастся собрать на 35 млн. т зерновых меньше, чем в прошлом.
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а чо так, скрепы разогнулись?
прошлогодний же урожай ставили в заслугу российской власти, мол вот как замечательно сх развиваем... а тут хоп и обосрались
archibald_dandy_esquire 20 августа 2018 | 04:37
ze_danil:
в РФ экспорт зерна осуществляется в приказном порядке?
Минсельхоз решает сколько зерна вывезти и сколько ввезти?
то есть, ВСЕ фермерские хозяйства находятся под командованием Минсельхоза?
и кто из портянок вякает, что в РФ капитализм?
в РФ государственный феодализм, господа пропагандоны
eslichestno 20 августа 2018 | 04:46
Ничего, карточки введут, и всё наладится.
salut__521 20 августа 2018 | 05:09
Нехватка зерновых легко компенсируется хваткой лебедовых...