Ограничить экспорт зерна просят федеральный центр сразу несколько российских регионов

Как сказали источники «Коммерсанта», такие предложения уже поступают в Минсельхоз. Потребители, и, в частности, производители мяса, опасаются подорожания или нехватки зерновых. По данным министерства, в регионах цены на фуражный ячмень и пшеницу выросли за неделю на 2-4%. В свою очередь участники рынка не исключают возврата экспортной пошлины. По данным «Ведомостей», Минсельхоз может начать продажу зерна из государственных фондов, чтобы сдержать внутренние цены. По прогнозу ведомства, в этом году удастся собрать на 35 млн. т зерновых меньше, чем в прошлом.