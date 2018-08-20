Жители Палестины получили посылки, которые Израиль задерживал на почте последние восемь лет

За это время, как передает «Reuters», накопилось 10 тонн грузов. По словам сотрудников «Почты Палестины», не все отправления получилось доставить. На некоторых конвертах не разобрать адреса. Все это время посылки и письма хранились в Иордании. По словам израильских властей, доставка корреспонденции палестинцам на Западном берегу реки Иордан — односторонний жест и единичный случай. Сейчас они работают над соглашением, которое позволит отправлять иностранную почту напрямую на Западный берег.