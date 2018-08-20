Долги россиян перед банками превысили 2 трлн. рублей
Это сумма годового бюджета Москвы, отмечает РБК. В службе приставов говорят, что количество исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц превысило 5,5 млн. По оценке ведомства, долги граждан России перед банками составляют уже четверть от всей суммы долгов как обычных людей, так и компаний, передает ТАСС. По этой причине выезд из страны ограничен для примерно 2,5 млн. человек.
Комментарии1
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al298 20 августа 2018 | 02:29
банки высосали кровь из народа
сперва подсадили на финансовую иглу, завлекая брать кредиты
а потом как клопы сосут кровь
пора организовать всероссийское общество/партию должников перед банками.
И принять резолюцию и тотальном байкоте выплат банкам - пусть эти паразиты разорятся!
государство совсем бросило граждан на произвол судьбы, никак их не защищает