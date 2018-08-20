Долги россиян перед банками превысили 2 трлн. рублей

Это сумма годового бюджета Москвы, отмечает РБК. В службе приставов говорят, что количество исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц превысило 5,5 млн. По оценке ведомства, долги граждан России перед банками составляют уже четверть от всей суммы долгов как обычных людей, так и компаний, передает ТАСС. По этой причине выезд из страны ограничен для примерно 2,5 млн. человек.