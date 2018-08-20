Суд в Махачкале арестовал на два месяца руководителя местного отделения Фонда обязательного медицинского страхования

Магомеда Сулейманова подозревают в мошенничестве. По данным следствия чиновник и его подчиненные по поддельным документам получили более 210 млн. рублей якобы за оказанные медицинские услуги. Они предоставляли справки об уже умерших людях, или тех, кто уехал из страны. Сулейманов был задержан на днях в аэропорту дагестанской столицы.