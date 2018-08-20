Z Архив новостей новости
5 1 6 42
02:05, 20 августа 2018

Акция памяти троих погибших в дни августовского путча защитников Белого дома пройдет сегодня в Москве

Ее участники соберутся вечером у Горбатого моста возле дома правительства, затем запланировано шествие по тротуарам к месту гибели Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова. Там состоится траурный митинг с панихидой. Акция, по словам организаторов, согласована с московскими властями.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ed10075 20 августа 2018 | 02:30

Бездарно просрали мы, земляки, тот великолепный шанс построить правильное государство. Отдали его худшим представителям наследников НКВД и криминалу.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 7797 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 76 6 6159 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 179 6 16186 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 183 6 17593 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 103 6 10748 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 274 6 30918 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5788 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 51 6 6515 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 103 6 13659 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11812 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Олег Овчаренко

2789428

5 37 6 5114 19.08
#слушать 48:38 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 216 6 30206 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 230 6 32868 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26376 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Читать полный текст документа…

5 47 6 7326 13.08
Блоги

+ Путин станцевал с главой МИД Австрии на её свадьбе Путин станцевал с главой МИД Австрии на её свадьбе Президент России подарил на свадьбу Карин Кнайсль картину, старинную масловыжималку, тульский самовар…

5 195 6 30773 19.08
8читать ;смотреть
Kпутин, австрия, видео, события

Популярное за неделю

Новости

В одной из больниц штата Аризона сразу 16 медсестер из одного отделения объявили о своей беременности Как передает СNN, сотрудницы говорят, что они ни о чем не договаривались…

5 20 6 27740
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Власть нашла категорию населения, которую она ненавидит, боится и будет уничтожать. И эта категория – дети, подростки, студенты…

5 134 6 76724 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Отказ от кредитования людей старше 65 лет — это…
5 35 6 6416 14.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 548 6 341931 14.08
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 227 6 87148 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7198523
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3621251

Сегодня в эфире