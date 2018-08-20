Акция памяти троих погибших в дни августовского путча защитников Белого дома пройдет сегодня в Москве
Ее участники соберутся вечером у Горбатого моста возле дома правительства, затем запланировано шествие по тротуарам к месту гибели Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова. Там состоится траурный митинг с панихидой. Акция, по словам организаторов, согласована с московскими властями.
Комментарии1
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ed10075 20 августа 2018 | 02:30
Бездарно просрали мы, земляки, тот великолепный шанс построить правильное государство. Отдали его худшим представителям наследников НКВД и криминалу.