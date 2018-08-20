Новый фильм с Кевином Спейси собрал лишь 287 долларов за первые дни проката

Картина «Клуб миллиардеров» стала первой после обвинений актера в домогательствах. Правда, все сцены были сняты еще до того, как разгорелся скандал. Компания, которая владеет правами на эту ленту, приняла решение об ограниченном прокате. В частности, триллер про выпускников Гарварда, решивших разбогатеть с помощью финансовой пирамиды, не показывают в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Как подсчитал журнал «Hollywood Reporter», при средней стоимости билетов в пять долларов каждый сеанс посетили примерно шесть человек.