Новый фильм с Кевином Спейси собрал лишь 287 долларов за первые дни проката
Картина «Клуб миллиардеров» стала первой после обвинений актера в домогательствах. Правда, все сцены были сняты еще до того, как разгорелся скандал. Компания, которая владеет правами на эту ленту, приняла решение об ограниченном прокате. В частности, триллер про выпускников Гарварда, решивших разбогатеть с помощью финансовой пирамиды, не показывают в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Как подсчитал журнал «Hollywood Reporter», при средней стоимости билетов в пять долларов каждый сеанс посетили примерно шесть человек.
Комментарии2
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shoorah 20 августа 2018 | 01:24
Ещё б узнать, кто такой Кевин Спейси...
liquidsky__ 20 августа 2018 | 01:31
Либеральный апокалипсис в LA и NY. Есть такое кино, типа о современной гражданской войне в США, так там зачищать LA и NY направляли парней из техаса и луизианны. Даже нормальные амеры уже просекли, что эти гнойники либерализма придется давить первыми.