Минимальная розничная цена на водку любой крепости в России с сегодняшнего дня составляет 205 рублей за 0,5 литра

Она приравнивается к минимальной стоимости 40-градусной водки, говорится в приказе Минфина. Введение унифицированной цены связано с необходимостью устранения «возможных разночтений», цитирует документ ТАСС. Минимальные цены на алкоголь устанавливаются с 2009 года как мера борьбы с черным рынком.