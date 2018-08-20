Минимальная розничная цена на водку любой крепости в России с сегодняшнего дня составляет 205 рублей за 0,5 литра
Она приравнивается к минимальной стоимости 40-градусной водки, говорится в приказе Минфина. Введение унифицированной цены связано с необходимостью устранения «возможных разночтений», цитирует документ ТАСС. Минимальные цены на алкоголь устанавливаются с 2009 года как мера борьбы с черным рынком.
Комментарии5
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kuropatkins 20 августа 2018 | 01:12
"Водка любой крепости" только в России.
gonduras_on_colyma 20 августа 2018 | 01:29
Портянки, вы что сидите и ждёте вашего же конца?
Ладно НДС, чёрт с ним с пенсионным возрастом, но здесь на самое святое замахиваются.
Неужто и это проглотите?
smolnui777 20 августа 2018 | 01:20
Надо ввести бесплатную медицинскую анонимную помощь, прокапать, зашить, закодировать, поставить в строй, а так, херня
timber_head 20 августа 2018 | 01:25
"Минимальные цены на алкоголь устанавливаются с 2009 года как мера борьбы с черным рынком"
Они там сами дебилы или других за дебилов считают? "Как мера борьбы с черным рынком". Т.е. взвинтить цену, по их мнению, это "бороться с черным рынком", а не стимулировать его. Ай да "экономисты"...
hammiak 20 августа 2018 | 01:40
Помогаю ватничкам:
"Боярка-то не подорожала! Шах и мат, либерасты!"