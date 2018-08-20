Власти Афганистана объявили о перемирии в борьбе с талибами

Решение было принято по случаю исламского праздника жертвоприношения. Президент республики Ашраф Гани призвал радикальную группировку к аналогичному шагу. Кроме того, официальный Кабул собирается освободить более 400 заключенных. В свою очередь талибы пообещали отпустить сотни заложников, передает местное телевидение. Афганское руководство уже объявляло в середине июня о перемирии в войне с боевиками. Это было связано с окончанием месяца Рамадан.