США опасаются вмешательства в свои выборы со стороны России, Китая, Ирана и КНДР
Как сказал советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью АВС News, Белый дом сейчас предпринимает шаги, чтобы это предотвратить. Вашингтону, считает Болтон, следует отвечать на подобные действия кибератаками. Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут в ноябре. Москва между тем отвергает обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США два года назад.
Комментарии5
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j_partizan 20 августа 2018 | 01:15
США опасаются, что против них применят их же оружие.
liquidsky__ 20 августа 2018 | 01:27
А все остальные страны в мире опасаются вмешательства США.
zollendorf 20 августа 2018 | 01:35
Одну страну можно исключить.
Китай - более менее адекватная страна
virgenu 20 августа 2018 | 01:41
Путин может гордиться составом компании, в которую он попал!. Сапожники поучают пирожника, как пирожки печь! А знает ли эта кампашка значение слова-ВЫБОРЫ?
prade 20 августа 2018 | 01:58
Успешные люди часто вызывает зависть и недоброжелательность неуспешных людей. Видимо такое же происходит и между странами.