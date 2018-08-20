США опасаются вмешательства в свои выборы со стороны России, Китая, Ирана и КНДР

Как сказал советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью АВС News, Белый дом сейчас предпринимает шаги, чтобы это предотвратить. Вашингтону, считает Болтон, следует отвечать на подобные действия кибератаками. Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут в ноябре. Москва между тем отвергает обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США два года назад.