В Венесуэле сегодня проводится деноминация национальной валюты
Таким образом власти пытаются справиться с затяжным социально-экономическим кризисом в стране. С купюр уберут пять нулей. Новая валюта будет называться суверенный боливар, он будет привязан к местной криптовалюте петро. Между тем инфляция в республике, по оценкам МВФ, к концу года может достичь миллиона процентов.
Комментарии1
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salut__521 20 августа 2018 | 01:29
Мадура с пятью нуликами переплюнул колхозника с его четырьмя за последнюю деноминацию, хотя по сумме в 8 нулей пока ещё отстаёт...