Z Архив новостей новости
5 0 6 0
23:59, 19 августа 2018

Группа Pussy Riot получила специальный приз театрального фестиваля Fringe в Шотландии

Это награда шотландской газеты Herald. Ее удостоился спектакль, поставленной по книге одной из участниц группы, Марии Алехиной. Режиссер спектакля Юрий Муравицкий на церемонии награждения призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова, — сообщает Радио Свобода. в начале августа Марию Алехину не выпустили из России в Великобританию. Ее задержали в аэропорту Домодедово. Однако впоследствии она все-таки смогла покинуть Россию: на машине пересекла границу с Беларусью, доехала до Литвы, откуда выехала в Великобританию.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 7782 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 75 6 5468 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 179 6 16148 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 183 6 17561 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 103 6 10721 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 274 6 30908 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5786 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 51 6 6513 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11809 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 101 6 13559 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 216 6 30047 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 230 6 32859 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26373 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

+ Путин станцевал с главой МИД Австрии на её свадьбе Путин станцевал с главой МИД Австрии на её свадьбе Президент России подарил на свадьбу Карин Кнайсль картину, старинную масловыжималку, тульский самовар…

5 191 6 29407 19.08
8читать ;смотреть
Kпутин, австрия, видео, события
Блоги

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Читать полный текст документа…

5 47 6 7325 13.08
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 105 6 16723 17.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения

Популярное за неделю

Новости

В одной из больниц штата Аризона сразу 16 медсестер из одного отделения объявили о своей беременности Как передает СNN, сотрудницы говорят, что они ни о чем не договаривались…

5 20 6 27362
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Власть нашла категорию населения, которую она ненавидит, боится и будет уничтожать. И эта категория – дети, подростки, студенты…

5 134 6 74998 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Отказ от кредитования людей старше 65 лет — это…
5 34 6 6319 14.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 548 6 341549 14.08
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 227 6 87124 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7198339
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3621192

Сегодня в эфире