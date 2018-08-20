Акции в память августовских событий 91-го года начнутся сегодня в Москве

Победа народа над путчем ГКЧП – знаковое для нашей истории событие, помнить о нем крайне важно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.

Акции пройдут с 20 по 22 августа, все мероприятия согласованы.