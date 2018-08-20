Акции в память августовских событий 91-го года начнутся сегодня в Москве
Победа народа над путчем ГКЧП – знаковое для нашей истории событие, помнить о нем крайне важно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Акции пройдут с 20 по 22 августа, все мероприятия согласованы.
Комментарии1
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maxvin 20 августа 2018 | 00:43
Главное не забыть, как обманули и ограбили миллионы людей, прикрываясь сказками о честной конкуренции, общемировых ценностях и миролюбии! Как под эти басни развязали гражданские войны и бандитский беспредел!