Дорогу к участку, где планируют построить Воскресенский мусоросжигательный завод, протестующие расписали лозунгами

Временную дорогу к участку, на котором планируют построить Воскресенский мусоросжигательный завод, протестующие активисты расписали лозунгами. Среди них – «Нет МСЖ – нет исчадию ада!», «Привез кирпич? Убил ребенка!» и «Везу смерть». Таким образом люди попытались достучаться до тех, кто обслуживает объект, — рассказал «Эху Москвы» член инициативной группы жителей Воскресенского района Алексей Холкин.

Жителей уверяют, что завод будет построен по самым современным стандартам, но никакой подтверждающей документации предоставлено не было, — добавил Алексей Холкин.