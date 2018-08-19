"Грозненские бюджетники и студенты сообщили о том, что их принуждают посещать футбольные матчи"

Как сообщает портал «Кавказский узел», речь идет о матче между командами «Ахмат» и «Рубин», который прошел накануне на стадионе Ахмат-арена.

«Вчерашний вечер пришлось посвятить футболу, хотя я и не любитель этой игры. Начальство распорядилось поучаствовать, явка, как всегда, была обязательной. Собрались у стадиона, затем отправились в отведенный нам сектор. Домой попал за полночь», — рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник одного из грозненских предприятий. По его словам, руководство организации «само было не в восторге от происходящего». «Им дают указание сверху, они должны выполнять».

Жители Грозного и ранее сообщали о принудительном посещении футбольных матчей на стадионе «Ахмат-арена». Осенью прошлого года студенты рассказывали, что им угрожали не сдачей зачетов и экзаменов в случае, если они не придут на стадион. Посетители других спортивных мероприятий в Грозном также заявляют о недобровольной явке. 17 августа жители Чечни рассказали, что бюджетников принуждали посетить международный турнира по кикбоксингу, который проходил в Грозном и завершился победным поединком для сына Рамзана Кадырова.