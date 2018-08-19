Рамзан Кадыров совершает хадж в Мекку
Глава Чечни Рамзан Кадыров совершает хадж в Мекку. О прибытии в Саудовскую Аравию он написал в своем Telegram-канале. Кадыров сообщил, что планирует встретиться с королем и наследным принцем Саудовской Аравии. Чеченский лидер выразил уверенность, «что предстоящие встречи послужат делу дальнейшего укрепления традиционных дружественных связей между Королевством и Россией».
Комментарии5
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malanoff 19 августа 2018 | 23:03
Затеряется в толпе единоверцев ? Или толпу придется раздвигать ?
gordy 19 августа 2018 | 23:06
"...планирует встретиться с королем и наследным принцем Саудовской Аравии."
А потом селфи в свой канал?
viktorova 19 августа 2018 | 23:03
Вражеским ресурсом пользуется? Пора его забанить и в телеграме.
В одноклассниках и вк пусть сидит.
palmcoast___ 19 августа 2018 | 23:05
Это поступок не мужчины, а мужа.
Аллаху Акбар!
eslichestno 19 августа 2018 | 23:10
Без охраны?