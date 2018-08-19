Глава Чечни Рамзан Кадыров совершает хадж в Мекку. О прибытии в Саудовскую Аравию он написал в своем Telegram-канале. Кадыров сообщил, что планирует встретиться с королем и наследным принцем Саудовской Аравии. Чеченский лидер выразил уверенность, «что предстоящие встречи послужат делу дальнейшего укрепления традиционных дружественных связей между Королевством и Россией».