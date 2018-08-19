Всего 126 долларов в первый день проката собрал в США фильм «Клуб миллиардеров» с актером Кевином Спейси
Всего 126 долларов в первый день проката собрал в США фильм «Клуб миллиардеров» с актером Кевином Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 45 долларов заплатили зрители из города Миддлтауна, а в калифорнийском Антиоке сборы составили всего 9 долларов, что равно цене одного билета. Предполагается, что за первый уикенд «Клуб миллиардеров» не соберет и тысячи долларов. Это будет самый провальная премьера в карьере Кевина Спейси.
Актера обвиняют в сексуальных домогательствах более 30 мужчин. В том числе — и участники сериала «Карточный домик». Новый сезон сериала выйдет в ноябре уже без Кевина Спейси.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tks 19 августа 2018 | 22:08
Жестянка!!
patrikk_1 19 августа 2018 | 22:23
Всего 126 долларов в первый день проката собрал в США фильм «Клуб миллиардеров» с актером Кевином Спейси...
Эх, мне бы эти 126 долларов, я бы смог уйти в творческий отпуск и три года не писать комментарии на говнорадио.
alexey65 19 августа 2018 | 22:28
patrikk_1: Мы, собственно, твою зарплату на фабрике троллей примерно такой и представляли.
126 долларов за три года.
andreyoo 19 августа 2018 | 22:31
alexey65: Хомячков потроллили, а ты повелся. ;-)))
grigol331 19 августа 2018 | 22:38
andreyoo:
Тебя Петруха лайкнул. Можешь жопу не мыть.
gordy 19 августа 2018 | 23:03
Сила солидарности?
tks 19 августа 2018 | 22:36
patrikk_1: Не пиши, родимый, не пиши! Эховское гетто всем миром тебе скинется, только бы ты исчез, болезный!
edward_sakash 19 августа 2018 | 22:21
затравили талантливого актёра
prade 19 августа 2018 | 22:24
edward_sakash: Вопрос только, зазря или поделом?
hastings 19 августа 2018 | 22:33
edward_sakash: пал жертвой содомского греха...
sproter 19 августа 2018 | 22:49
Он ведь, бедняга, просто хотел вдуть каждому мужику на съемочной площадке и не стеснялся это показать.
koltak76_ 19 августа 2018 | 22:55
edward_sakash: затравили талантливого актёра..
---------------------------------------------------------
Сексуальные домогательства более 30 мужчин..
Теперь ему одна только дорога, в Россию к ночному волку!
Хирург своих не бросает. Или к пригожену, портянкой работать.
Только представьте, под аватаркой Кевина Спейси, скрывается Кевин Спейси.
Патрику можно штаны задом наперед надевать.
neon999 19 августа 2018 | 23:09
Тоже мне, горячая тема для Эха Москвы. Про снепотребства и воровство Слуцкого не пишут, зато актеры и прокатные миллионы в Голливуде - у них в центре внимания.
За счёт гостей радиостанция ещё худо-бедно остаётся занятной, зато по вывешиваемым новостям - это уже обыч