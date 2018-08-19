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22:04, 19 августа 2018

Всего 126 долларов в первый день проката собрал в США фильм «Клуб миллиардеров» с актером Кевином Спейси

Всего 126 долларов в первый день проката собрал в США фильм «Клуб миллиардеров» с актером Кевином Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 45 долларов заплатили зрители из города Миддлтауна, а в калифорнийском Антиоке сборы составили всего 9 долларов, что равно цене одного билета. Предполагается, что за первый уикенд «Клуб миллиардеров» не соберет и тысячи долларов. Это будет самый провальная премьера в карьере Кевина Спейси.

Актера обвиняют в сексуальных домогательствах более 30 мужчин. В том числе — и участники сериала «Карточный домик». Новый сезон сериала выйдет в ноябре уже без Кевина Спейси.

Комментарии

13

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tks 19 августа 2018 | 22:08

Жестянка!!

patrikk_1 19 августа 2018 | 22:23

Всего 126 долларов в первый день проката собрал в США фильм «Клуб миллиардеров» с актером Кевином Спейси...

Эх, мне бы эти 126 долларов, я бы смог уйти в творческий отпуск и три года не писать комментарии на говнорадио.

alexey65 19 августа 2018 | 22:28

patrikk_1: Мы, собственно, твою зарплату на фабрике троллей примерно такой и представляли.
126 долларов за три года.

andreyoo 19 августа 2018 | 22:31

alexey65: Хомячков потроллили, а ты повелся. ;-)))

grigol331 19 августа 2018 | 22:38

andreyoo:
Тебя Петруха лайкнул. Можешь жопу не мыть.

gordy 19 августа 2018 | 23:03

Сила солидарности?

tks 19 августа 2018 | 22:36

patrikk_1: Не пиши, родимый, не пиши! Эховское гетто всем миром тебе скинется, только бы ты исчез, болезный!

edward_sakash 19 августа 2018 | 22:21

затравили талантливого актёра

prade 19 августа 2018 | 22:24

edward_sakash: Вопрос только, зазря или поделом?

hastings 19 августа 2018 | 22:33

edward_sakash: пал жертвой содомского греха...

sproter 19 августа 2018 | 22:49

Он ведь, бедняга, просто хотел вдуть каждому мужику на съемочной площадке и не стеснялся это показать.

koltak76_ 19 августа 2018 | 22:55

edward_sakash: затравили талантливого актёра..
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Сексуальные домогательства более 30 мужчин..
Теперь ему одна только дорога, в Россию к ночному волку!
Хирург своих не бросает. Или к пригожену, портянкой работать.
Только представьте, под аватаркой Кевина Спейси, скрывается Кевин Спейси.
Патрику можно штаны задом наперед надевать.

neon999 19 августа 2018 | 23:09

Тоже мне, горячая тема для Эха Москвы. Про снепотребства и воровство Слуцкого не пишут, зато актеры и прокатные миллионы в Голливуде - у них в центре внимания.
За счёт гостей радиостанция ещё худо-бедно остаётся занятной, зато по вывешиваемым новостям - это уже обыч

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