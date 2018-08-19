Всего 126 долларов в первый день проката собрал в США фильм «Клуб миллиардеров» с актером Кевином Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 45 долларов заплатили зрители из города Миддлтауна, а в калифорнийском Антиоке сборы составили всего 9 долларов, что равно цене одного билета. Предполагается, что за первый уикенд «Клуб миллиардеров» не соберет и тысячи долларов. Это будет самый провальная премьера в карьере Кевина Спейси.

Актера обвиняют в сексуальных домогательствах более 30 мужчин. В том числе — и участники сериала «Карточный домик». Новый сезон сериала выйдет в ноябре уже без Кевина Спейси.