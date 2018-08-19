Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова госпитализировали на пятый день сухой голодовки
Об этом «Эху Москвы» сообщила супруга политика Анастасия Удальцова.
Сергея Удальцова задержали 14 августа за нарушение правил проведения митинга 28 июля. Ему назначили 30 суток административного ареста.
Комментарии4
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indeezjoe 19 августа 2018 | 22:18
Вот что бывает при настоящей голодовке, а не такой, как у хитропопых укров.
fresh_breeze 19 августа 2018 | 22:34
indeezjoe:
Вот кому нужна помощь правозащиты, но, видимо, не было команды, поэтому все силы брошены на Сенцова.
Из этого выходит, что в России нет реальной правозащиты, есть только иностранные агенты, выполняющие политические заказы.
А голодовка Удальцова ломает всю схему с голодовкой Сенцова, хотя упоротые, кричащие, что надо спасать жизнь украинского режиссёра, продолжат поддерживать ту инсценировку как ни в чём не бывало.
servelat 19 августа 2018 | 22:47
Наверняка врачи завтра скажут что у Сергея опухоль, либо пока он в тюрьме, у него не будет детей. Это уже проходили
palmcoast___ 19 августа 2018 | 22:55
Подумаешь.., обычный финт ЗК - точно знает, что будут спасать и спасут если потеряешь сознание. Некоторые по пузу заточкой, чтобы попасть на больничку..