Жители Воскресенска выступают против строительства мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов
Жители Воскресенска выступают против строительства в этом районе мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов. Об этом «Эху Москвы» сообщил член инициативной группы жителей Алексей Холкин.
Временную дорогу к полигону активисты расписали лозунгами: «Привез кирпич? Убил ребенка», «Везу смерть», «Нет МСЖ – нет исчадию ада!»
Местные жители долгое время ведут борьбу законными путями – организуют митинги, сходы, собирают подписи", — рассказал активист.
«Нас убеждают, что это современный завод, как в Швейцарии или Японии, но пока документов мы не видели. А мнение людей вообще не учитывается, — сказал Холкин. Он добавил, что согласно исследованию Гринпис, радиус загрязнения составляет 24 километра. В этом случае, в зону попадает не только весь Воскресенск, но и ряд других
населенных пунктов.
Комментарии5
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patrikk_1 19 августа 2018 | 22:18
Жители Воскресенска выступают против строительства мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов...
Если москвичи не могут не мусорить, то где им сжигать свои отходы, может на Красной площади? Если жители Воскресенска не одумаются, тогда надо поставить военизированные БП на въезде в Москву и давать воскресенцам отворот поворот, раз они такие умные.
alxab 19 августа 2018 | 22:48
patrikk_1:
Если москвичи не могут не мусорить, то где им сжигать свои отходы, может на Красной площади?
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Зачем же на Красной площади. Я бы предложил где-нибудь в окрестностях Рублёвки.
patrikk_1 19 августа 2018 | 23:01
alxab:
А я предлагаю свозить мусор на Украину, в счёт погашения 3-х миллиардов долларов по решению стокгольмского Арбитражного суда. Я не говорю что московское дерьмо брильянтовое, но ведь оно тоже имеет цену, оно ведь тоже состоит из химических элементов, у которых есть курсовая цена ориентированная на биржевые торги. Там есть всё, начиная от золота и платины, и кончая дефицитными радиоактивными элементами.
tuman13 19 августа 2018 | 23:08
alxab: Вокруг Москвы (удаление 2 км от МКАД), и на территории самой Москвы есть уже 4 мусоросжигательных завода. Экологически безопасные.
Ну а воскресенцам ПТБО под бок. Ну а Гринпис, если ему не проплатят, всегда толкает такие страшилки типа в новостной строке.
wasielna 19 августа 2018 | 22:40
У них там и без мусорных заводов сплошной экологический вой.