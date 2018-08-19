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22:00, 19 августа 2018

Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках

Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках. Об этом рассказала представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках

Комментарии

10

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neyexo 19 августа 2018 | 22:12

Почему ТВ не говорит, что следователей завербовали американцы?

patrikk_1 19 августа 2018 | 22:13

Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках...

Откаты брали от подрядчиков или сдавали водочникам производственные площади? Смертная казнь тут мало чем поможет, необходимы антикоррупционные репрессии - по доносу на взяточника или коррупционера, всё его движимое и недвижимое имущество переходит стукачу, вплоть до печени и почек коррупционера.

tks 19 августа 2018 | 22:21

patrikk_1: И первым кого - Ролдугишко или Сечёнка расстреляют? Или Тимченка?

tks 19 августа 2018 | 22:32

patrikk_1: [:|•|•|всё его движимое и недвижимое имущество переходит стукачу, вплоть до печени и почек коррупционера|•|•|:]

Патя-Стукачок сел на сучок; ножку поднял...
Фууууууууууууу, навонял!!!

palmcoast___ 19 августа 2018 | 22:51

patrikk_1:

В США "стукачество" называется гражданской сознательностью - каждый гражданин на гражданина обязан стукануть.

tom_tom 19 августа 2018 | 22:51

Д.Песков выложил в сеть райдер В.Путина:
1.Посещение свадьбы-1 млн €.
2.Посещение похорон-2 млн €.
3.Посещение похорон с присвоением усопшему звания Герой России(посмертно)-3 млн €.
4.Посещение Новогоднего праздника в одежде Деда Мороза с Снегурочкой(А.Кабаева)-5 млн €.

neyexo 19 августа 2018 | 22:54

tom_tom: это не райдер, а прейскурант
Райдер это каких девочек подавать, увлажнители всякие в номер, закуски

tks 19 августа 2018 | 22:18

Рогозин зачистки проводит, под свою челядь и холопов. Места "оптимизирует" рабочие!

palmcoast___ 19 августа 2018 | 22:49

Реальная борьба с коррупцией., и никаких навальнинских фондов для сбора денег с лохов ни требуется.

cobakevich 19 августа 2018 | 23:03

Под Рогозина копают ?

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