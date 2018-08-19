Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках
Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках. Об этом рассказала представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках
Комментарии10
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neyexo 19 августа 2018 | 22:12
Почему ТВ не говорит, что следователей завербовали американцы?
patrikk_1 19 августа 2018 | 22:13
Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках...
Откаты брали от подрядчиков или сдавали водочникам производственные площади? Смертная казнь тут мало чем поможет, необходимы антикоррупционные репрессии - по доносу на взяточника или коррупционера, всё его движимое и недвижимое имущество переходит стукачу, вплоть до печени и почек коррупционера.
tks 19 августа 2018 | 22:21
patrikk_1: И первым кого - Ролдугишко или Сечёнка расстреляют? Или Тимченка?
tks 19 августа 2018 | 22:32
patrikk_1: [:|•|•|всё его движимое и недвижимое имущество переходит стукачу, вплоть до печени и почек коррупционера|•|•|:]
Патя-Стукачок сел на сучок; ножку поднял...
Фууууууууууууу, навонял!!!
palmcoast___ 19 августа 2018 | 22:51
patrikk_1:
В США "стукачество" называется гражданской сознательностью - каждый гражданин на гражданина обязан стукануть.
tom_tom 19 августа 2018 | 22:51
Д.Песков выложил в сеть райдер В.Путина:
1.Посещение свадьбы-1 млн €.
2.Посещение похорон-2 млн €.
3.Посещение похорон с присвоением усопшему звания Герой России(посмертно)-3 млн €.
4.Посещение Новогоднего праздника в одежде Деда Мороза с Снегурочкой(А.Кабаева)-5 млн €.
neyexo 19 августа 2018 | 22:54
tom_tom: это не райдер, а прейскурант
Райдер это каких девочек подавать, увлажнители всякие в номер, закуски
tks 19 августа 2018 | 22:18
Рогозин зачистки проводит, под свою челядь и холопов. Места "оптимизирует" рабочие!
palmcoast___ 19 августа 2018 | 22:49
Реальная борьба с коррупцией., и никаких навальнинских фондов для сбора денег с лохов ни требуется.
cobakevich 19 августа 2018 | 23:03
Под Рогозина копают ?