Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках...

Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках. Об этом рассказала представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках