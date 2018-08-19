Участницы группы «Фемен» провели в Брюсселе акцию против содержания детей мигрантов в закрытых центрах
Две молодые женщины с обнаженной грудью вышли на Гран-пляс в центре бельгийской столицы с плакатом, осуждающим решение правительства Бельгии. Такие же надписи были на груди активисток, а у них на спинах было по-английски написано: «Позор Бельгии!»
После допроса в полиции активисток освободили, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии2
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max3446 19 августа 2018 | 21:13
Неожиданные и очень неприятные результаты опроса на Украине обнародовали украинские «Вести».
Накануне очередной годовщины Независимости украинские СМИ решили выяснить у украинцев, что бы они пожелали стране, чтобы она, по их мнению, стала идеальной.
На вопрос «Каким должен быть государственный язык» большинство респондентов выбрали сочетание украинского и русского.
Отвечая на вопрос «Как остановить войну на Донбассе», люди ответили, что видят один путь — переговоры с Россией.
В качестве друзей украинцы видят Россию и СНГ, а в качестве врагов для общества — радикалов.
patrikk_1 19 августа 2018 | 21:18
Участницы группы «Фемен» провели в Брюсселе акцию против содержания детей мигрантов в закрытых центрах...
Грязные украинские шлюшки бесятся без мужиков.