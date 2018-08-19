Участницы группы «Фемен» провели в Брюсселе акцию против содержания детей мигрантов в закрытых центрах...

Две молодые женщины с обнаженной грудью вышли на Гран-пляс в центре бельгийской столицы с плакатом, осуждающим решение правительства Бельгии. Такие же надписи были на груди активисток, а у них на спинах было по-английски написано: «Позор Бельгии!»

После допроса в полиции активисток освободили, — сообщает «Интерфакс».