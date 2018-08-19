Долги россиян перед банками превысили 2 трлн рублей, — об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Это данные за первые 6 месяцев 2018 года и это почти на миллион производств больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Также в ФСПП назвали количество россиян, которые из-за долгов не могут покинуть территорию страны — почти 2,7 миллионов человек.