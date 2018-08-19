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21:01, 19 августа 2018

Долги россиян перед банками превысили 2 трлн рублей

Долги россиян перед банками превысили 2 трлн рублей, — об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Это данные за первые 6 месяцев 2018 года и это почти на миллион производств больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Также в ФСПП назвали количество россиян, которые из-за долгов не могут покинуть территорию страны — почти 2,7 миллионов человек.

Комментарии

17

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kottigr1 19 августа 2018 | 21:09

Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Не зря нынешнюю Россию называют - "Нигерия в снегах"..

patrikk_1 19 августа 2018 | 21:16

Долги россиян перед банками превысили 2 трлн рублей...

Это невозвратные или обслуживаемые долги? Если люди работают, развиваются и выплачивают проценты по долгам, то на здоровье.

ura_123 19 августа 2018 | 21:22

patrikk_1: Це хлопчик,ежели больше 2000000 россиян невыездные, значит у них задолженность перед банками. Неужели трудно ПРОЧИТАТЬ новость целиком?

patrikk_1 19 августа 2018 | 21:34

ura_123:

Ну не кипятись так членососик, я прочитал всё до конца. На границе могут развернуть из-за 200 рублей не выплаченного штрафа, не говоря про алименты.

(комментарий скрыт)

alexsan_der 19 августа 2018 | 21:36

patrikk_1: там же написано: "по данным судебных приставов", т.е. это долги которые банк не смог сам взыскать. А есть ещё долги проданные коллекторским агентствам и микрозаймы.

patrikk_1 19 августа 2018 | 21:40

alexsan_der:

А может это штрафы ГИБДД? Или алименты? Или долги в ПФЛ? Или 200 рублей в налоговой?

ura_123 19 августа 2018 | 21:16

kottigr1: Конечно Нигерия,ставший мемом Гондурас уже рванул вперёд,вслед за Португалией)))

tks 19 августа 2018 | 21:11

Рабы развитого путизма.

sokal123 19 августа 2018 | 21:13

tks: Все должны пахану ! за то что он принес нам горькое счастье .

ura_123 19 августа 2018 | 21:14

Щас кирюшко, временно заменяющий патрика напишет что нибудь про экономику Украины!
Мы ждём тебя,кирюшенько))))

ramun 19 августа 2018 | 21:15

Они не отдадут.
Банки могут начинать клянчить бюджетные деньги.
Кому повезет,кому нет.

mikhail_spb_ 19 августа 2018 | 21:15


А как вернуть деньги по кредиту, если предприятие закрылось или огромные задержки по зарплате?
Или даже просто уменьшилась зарплата?

curious69_ 19 августа 2018 | 21:19

Так это долги по уже ВЗЫСКАННЫМ судами суммам и находящихся в стадии взыскания у судебных приставов. А сколько триллионов уже намечаются у людей которые уже понимают ,что не могут отдать кредиты? Я думаю раза в три больше... Новый вид рабства . Относительная лёгкость залезть в "долговую яму" и НЕВОЗМОЖНОСТЬ из неё выбраться.

max3446 19 августа 2018 | 21:26

Полный крах постмайданной экономики
После шокового постмайданного падения курса гривны, обвала экономики и уровня жизни украинцев могло возникнуть впечатление, что «дно» достигнуто и от него удалось оттолкнуться, но еще нет.
Как сообщила пресс-служба Государственной казначейской службы, дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия составил 9,78 млрд гривен, причем в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд гривен.
В результате на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало августа осталось всего 1,99 млрд грн. Это на 7,4 млрд грн меньше, чем месяцем ранее, и в 22 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (тогда было 44 млрд грн).
По итогам семи месяцев план по выполнению доходной части бюджета недовыполнен более чем на 16 млрд грн. «Дело в том, что государство недофинансирует отдельные расходные статьи.
Скажем, здравоохранение за полгода недополучило 6,4 млрд грн, органы правопорядка — 4,8 млрд, оборона — 3,4 млрд и т. д. Всего задолженность составляет 39 млрд грн. С учетом этих денег бюджетная дыра расширяется уже почти до 60 млрд грн», ― говорит экономист Виктор Скаршевский.
Попросту говоря, правительство не может свести концы с концами и это не «временные трудности», а системная проблема, для которой нет простых решений.
В ближайшие годы Украина должна выплатить 51 млрд долларов госдолга. Это в три раза больше имеющихся ЗВР (причем 79% украинских ЗВР — «ценные бумаги», но не уточняется, какие именно, и есть веское подозрение, что они не столь уж «ценные», принадлежат лопнувшим еще в 2008 году американским ипотечным кампаниям).
А еще 51 млрд долл. — это по сегодняшнему курсу 1 триллион 400 миллиардов гривен, т.е. полтора нынешнего годового бюджета Украины. А ведь гривна наверняка будет девальвировать, делая валютные долги все более неподъёмными.

taglit 19 августа 2018 | 21:39

max3446: ты там за рублем посматривай, сердешный...

taglit 19 августа 2018 | 21:41

taglit: Долги россиян перед кредитными организациями, переданные Федеральной службе судебных приставов (ФССП), в первом полугодии 2018 года достигли 2 триллионов рублей, передает 19 августа ТАСС.

При этом число исполнительных производств о взыскании таких долгов увеличилось на 1 миллион по сравнению с первым полугодием предыдущего года — до 5,6 миллионов дел.

Всего долги граждан составили 4,6 триллионов рублей.

Помимо банков, россияне также должны другим физлицам 932 миллиарда рублей (из которых 132 миллиарда — по алиментам).

За первое полугодие 2018 года ФСПП вынесла почти 2,7 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны. По сравнению с 2017 годом, задолженность "невыездных россиян выросла почти в 1,5 раза — на 511 млн, а количество лиц, которым ограничили выезд увеличилось на 1 млн человек".

Ранее сообщалось, что за год кредитная зависимость россиян выросла на 2,5 трлн рублей.

lager23 19 августа 2018 | 21:29

Путинизм в своём зрелом возрасте — нищета и накапливание долгов снизу и вверх по властной вертикали, так как система по сути своей паразитична и несостоятельна, она как и её непутёвый создатель живёт за счёт халявы!

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