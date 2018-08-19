Валентина Матвиенко выступила за сокращение разрыва в заработных платах мужчин и женщин в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за сокращение разрыва в заработных платах мужчин и женщин в России.
«В нашей стране средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин. Правда, можно утешать себя тем, что в 2005 году этот показатель составлял всего 60%. Вроде бы сдвиги есть», — сказала Матвиенко в интервью журналу «Международная жизнь». Глава СФ считает этот разрыв «большим и несправедливым». Она призвала работать над сокращением этих «ножниц», пообещала поддержку инициатив в этом направлении, призвала профсоюзы быть активнее в этом вопросе.
Комментарии16
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protoukrop 19 августа 2018 | 21:04
А никто из властьимущих не хочет выступить за сокращение в России разрыва в зарплатах между 10% самых бедных и 10% самых богатых ? Там ни то что разрыв, там РАЗРЫВИЩЩЕ.
patrikk_1 19 августа 2018 | 21:13
Валентина Матвиенко выступила за сокращение разрыва в заработных платах мужчин и женщин в России...
Это потому что женщины бухают на детских площадках, водят домой своих подруг-неудачниц и целый день валяются на диване, уставившись в телевизор на свой дурацкий футбол.
multipulti 19 августа 2018 | 21:37
patrikk_1: Валентина Матвиенко выступила за сокращение разрыва в заработных платах мужчин и женщин
считаем ; оклад около 600000 руб месяц , при выходе на пенсию -парашют 10 окладов ,пенсия 85%от оклада, и это комсюхе, которая бегала в стекляшку на угол среднеохтинского и шоссе революции и честно заработала кликуху Валька-стакан ,чуднО!
tks 19 августа 2018 | 21:08
Двустаканница тупорылая, только фейковые проблемы вбрасывать может.
znajka 19 августа 2018 | 21:39
tks: эта проблема конечно не фейковая - вся западная общественность на ушах стоит который год, но для России в данный момент, безусловно, второстепенная. И конечно же это вброс, чтобы отвести внимание от проблем более насущных, по которым у нынейшей власти решений нет.
sasass 19 августа 2018 | 21:12
Работать надо не оглядываясь на воровство власти....
mikhail_spb_ 19 августа 2018 | 21:12
Если бы валька-сосуля предложила сократить разрыв между её доходами и доходами простых россиян.
Впрочем, это был бы уже экстремизьм.
cobakevich 19 августа 2018 | 21:14
Как надоела эта проститутка со своими тупыми лозунгами...
Она ничего не может, кроме как ноги раздвигать по пьяни, блядь путинская ...
hz6691 19 августа 2018 | 21:16
Прошу приравнять мою зарплату к зарплате матвиенко!
kuropatkins 19 августа 2018 | 21:17
Ну это как свобода лучше, чем несвобода. Ни о чем.
ura_123 19 августа 2018 | 21:18
Тётке не дают покоя хоромы мамки спикера Володина?
danko1 19 августа 2018 | 21:38
ura_123: Думаете, что у неё хоромы меньше?
Один член СФ поплатился своим место за то, что хвастался среди коллег, что его дворец в Италии находится рядом с дворцом Матвиенко. Разгласил гос. тайну, за что в отставку был отправлен.
igor_sanych 19 августа 2018 | 21:34
смешно!
lager23 19 августа 2018 | 21:35
Эх, сделать бы из неё кусок мыла или запустить в космос... пустячок, а приятно!
vincenttt 19 августа 2018 | 21:36
А эта гэбистская прошмандовка за сокращение разрыва между той суммой которую она каждый месяц ворует из бюджета РФ и 20000 нищенских путинских рублей, в которых она вместе со своим хозяином гопником утопила всю Россию не хочет "выступить"?!
clandestino 19 августа 2018 | 21:37
Предлагает сократить зп мужчинам, чтобы они сравнялись с женскими?