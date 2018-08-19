Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за сокращение разрыва в заработных платах мужчин и женщин в России.

«В нашей стране средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин. Правда, можно утешать себя тем, что в 2005 году этот показатель составлял всего 60%. Вроде бы сдвиги есть», — сказала Матвиенко в интервью журналу «Международная жизнь». Глава СФ считает этот разрыв «большим и несправедливым». Она призвала работать над сокращением этих «ножниц», пообещала поддержку инициатив в этом направлении, призвала профсоюзы быть активнее в этом вопросе.