Грозненские бюджетники и студенты сообщили о том, что их принуждают посещать футбольные матчи
Как сообщает портал «Кавказский узел», речь идет о матче между командами «Ахмат» и «Рубин», который прошел накануне в Грозном на стадионе Ахмат-арена.
«Вчерашний вечер пришлось посвятить футболу, хотя я и не любитель этой игры. Начальство распорядилось поучаствовать, явка, как всегда, была обязательной. Собрались у стадиона, затем отправились в отведенный нам сектор. Домой попал за полночь», — рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из сотрудников грозненских предприятий. По его словам, руководство организации «само было не в восторге от происходящего». «Им дают указание сверху, они должны выполнять».
Жители Грозного и ранее сообщали о принудительном посещении футбольных матчей на стадионе «Ахмат-арена». Осенью прошлого года студенты рассказывали, что им угрожали несдачей зачетов и экзаменов в случае. Если они не придут на стадион. Посетители других спортивных мероприятий в Грозном также заявляют о недобровольной явке — так, 17 августа жители Чечни сообщили о принуждении бюджетников к посещению международного турнира по кикбоксингу в Грозном, который завершился победным поединком для сына Рамзана Кадырова.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 19 августа 2018 | 21:06
Видимо, кадырке понравилась идея кремлежуликов сгонять подневольное народонаселение на показушные мероприятия?
patrikk_1 19 августа 2018 | 21:09
Грозненские бюджетники и студенты сообщили о том, что их принуждают посещать футбольные матчи...
А тайные тюрьмы для "отказников" уже есть? Надо сообщить Елене Милашиной, чтобы она сделала необходимые звонки и обеспечила получение политического убежища в Германии, Голландии, Швеции, Австрии и Франции, для подвергающихся насилию чеченских ненавистников футбола.
sokal123 19 августа 2018 | 21:16
mikhail_spb_: Хорошо еще ,что кадыр не заставляет рабов играть в футбол.
mikhail_spb_ 19 августа 2018 | 21:21
sokal123:
Или не устраивает битвы гладиаторов.
sasass 19 августа 2018 | 21:14
Козе понято и в Кремле так....
student_ru_ru 19 августа 2018 | 21:28
Слишком сложный спектакль разыгрываете, Рамзан Ахматович.