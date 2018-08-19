Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Путин снова собирается в Германию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Путин снова собирается в Германию. На этот раз – на свадьбу бывшего канцлера Герхарда Шредера. Пока таких планов нет, разговоров не было, — сказал Песков. Ранее немецкая газета Бильд писала о том, что путин может приехать в Берлин 5 октября. В этот день состоится свадьба 74-летнего бывшего канцлера и 49-летней переводчицы из Южной Кореи. Герхард Шредер уже был женат четыре раза.
Комментарии17
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kuropatkins 19 августа 2018 | 20:35
Хорошая новость. Это значит, что точно поедет. На этот раз с группой синхронного плавания и бассейном.
danko1 19 августа 2018 | 20:39
kuropatkins: Летит туда и к тем, кто принимает.
А принимают его в качестве гостя только неонацисты и воры, а остальные в лучшем случае на ковер вызывают, чтобы отчитать.
Но дорого россиянам все развлечения этого мафиози обходятся, который возит собой не только охрану в тысячу человек, но и живые подарки.
leonty 19 августа 2018 | 21:10
kuropatkins: Хорошо бы насовсем...
ly4_sveta 19 августа 2018 | 21:31
kuropatkins: Или с цыганами. И подарит лапти,
косоворотку и картину «Неравный брак».
max3446 19 августа 2018 | 20:36
Эксперт назвал «новинки» украинской военной техники муляжами
Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал в беседе с RT образцы военной техники украинской армии, которые, как предполагается, будут представлены на параде по случаю Дня независимости государства в Киеве.
«Всё то, что Украина покажет на параде, делится на две части. Во-первых, это техника советского производства, которую подкрасили, кое-как модернизировали и выдают за новые образцы.
А вторая часть парада — демонстрация макетов якобы новых вооружений, которые разрабатываются на Украине, но которые никогда не будут созданы, потому что страна не обладает необходимыми техническими компетенциями после развала оборонно-промышленного комплекса и прекращения кооперационных связей с Россией», — сказал он.
Коротченко добавил, что это в том числе касается самоходной артиллерийской установки «Богдана», а также якобы новых украинских крылатых ракет, об испытании которых ранее сообщал Киев.
«Это муляжи, массо-габаритные макеты, которые будут продемонстрированы, чтобы вселить дух в украинских обывателей и накануне президентских выборов дать Порошенко какие-то бонусы военно-технического плана, когда он заявляет, что Украина разрабатывает новые образцы оружия», — подытожил эксперт.
danko1 19 августа 2018 | 20:41
max3446: Портянка не по теме блока, а как всегда, по Украине, но точно описала то, что на парадах в России происходит.
rusof_ob 19 августа 2018 | 20:49
max3446: «Это муляжи, массо-габаритные макеты, которые будут продемонстрированы, чтобы вселить дух в украинских обывателей
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Просто Украина еще не умеет делать мультики.
tks 19 августа 2018 | 21:18
max3446: Игорь Коротченко?
Это не тот ли психопат, что из Соловьёва не вылезает?
Кстати, существо, понятие "обвинение в зеркале" тебе не знакомо? Ты хоть поняло, что накропало?
mikhail_spb_ 19 августа 2018 | 20:36
Нацдилер прямо нарасхват!
Что ни свадьба, то зовут его вместе с цыганско-казачьими ансамблями.
ly4_sveta 19 августа 2018 | 21:37
mikhail_spb_: Маразм крепчает, паранойя все тяжелее.
Брежнев орденами себя обвешивал, а этот по свадьбам
ударился, забыв о своих прямых обязанностях. Страна в
упадке, народ в безнадеге и безысходности, а он танцует.
rusof_ob 19 августа 2018 | 20:39
Не нагулялся.
sasass 19 августа 2018 | 20:41
Влневвозможно жневитиви одинаковаом положении находяться ....
ugiazov 19 августа 2018 | 20:54
Шредер гимнастку обещал.
volkov_25 19 августа 2018 | 21:12
Трусы забыл с глонасом.
tks 19 августа 2018 | 21:16
Свадебный Президент.
ramun 19 августа 2018 | 21:17
Что,так обиделся и больше не пойдет?
ly4_sveta 19 августа 2018 | 21:28
Ха-ха-ха... ))))) Докатился. Свадебный генерал.
Читайте Чехова! А какой ещё от него толк?