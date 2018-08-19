Z Архив новостей новости
5 6 6 323
20:31, 19 августа 2018

Тегеран обвиняет США в подготовке свержения власти в Иране

Глава иранского МИДа заявил, что в составе Госдепа появилась некая «группа действий», которая должна будет совершить в стране государственный переворот. Об этом Мохаммад Джавад Зариф написал в своем Твиттере. Он напомнил, что в 1953 году спецслужбы США и Великобритании помогли свергнуть в Иране правительства Мохаммеда Мосаддыка.

На этой неделе о создании в США «Группы действий Ирана» заявил глава Госдепа Майк Помпео. По его словам, она будет заниматься координацией давления на Иран после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sasass 19 августа 2018 | 20:44

Давно пора ....

haldey 19 августа 2018 | 20:54

sasass: Ихтамнет или имможно?
Если эти твари по всему миру вмешиваются во внутренние дела других, чего они хотят? Им скоро все аукнется!

novirusich 19 августа 2018 | 20:58

haldey: о создании в США «Группы действий Ирана» заявил глава Госдепа Майк Помпео
================
И это правильно.
Честные люди открыто заявляют о том, что делают.
Подлецы говорят, что ихтамнет.

насчет аукнется ... ты обкакаешься как обычно.

hz6691 19 августа 2018 | 20:59

haldey: Не так уж персы и вмешиваются! Разве что, периодически грозят уничтожением Израилю, да финансируют исламских террористов.

(комментарий скрыт)

ihtiostega 19 августа 2018 | 21:37

haldey:Это Вы о ком так гневно?

ugiazov 19 августа 2018 | 20:56

Может и в подъездах они тоже... Как в России.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 7712 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 177 6 15935 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 183 6 17427 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 101 6 10420 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 272 6 30744 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5764 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 51 6 6508 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

+ Путин станцевал с главой МИД Австрии на её свадьбе Путин станцевал с главой МИД Австрии на её свадьбе Президент России подарил на свадьбу Карин Кнайсль картину, старинную масловыжималку, тульский самовар…

5 169 6 22003 10:58
8читать ;смотреть
Kпутин, австрия, видео, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11790 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 209 6 29226 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 230 6 32828 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 90 6 13122 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26351 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Читать полный текст документа…

5 47 6 7324 13.08
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 104 6 16695 17.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии» Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…

5 51 6 8487 14.08
Kобщество, политика, мнения, сенцов, правозащита

Популярное за неделю

Новости

В одной из больниц штата Аризона сразу 16 медсестер из одного отделения объявили о своей беременности Как передает СNN, сотрудницы говорят, что они ни о чем не договаривались…

5 19 6 25100
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Власть нашла категорию населения, которую она ненавидит, боится и будет уничтожать. И эта категория – дети, подростки, студенты…

5 123 6 67147 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Отказ от кредитования людей старше 65 лет — это…
5 32 6 5763 14.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 544 6 339709 14.08
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 226 6 87040 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7197564
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3620912

Сегодня в эфире