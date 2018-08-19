Тегеран обвиняет США в подготовке свержения власти в Иране
Глава иранского МИДа заявил, что в составе Госдепа появилась некая «группа действий», которая должна будет совершить в стране государственный переворот. Об этом Мохаммад Джавад Зариф написал в своем Твиттере. Он напомнил, что в 1953 году спецслужбы США и Великобритании помогли свергнуть в Иране правительства Мохаммеда Мосаддыка.
На этой неделе о создании в США «Группы действий Ирана» заявил глава Госдепа Майк Помпео. По его словам, она будет заниматься координацией давления на Иран после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном.
Комментарии6
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sasass 19 августа 2018 | 20:44
Давно пора ....
haldey 19 августа 2018 | 20:54
sasass: Ихтамнет или имможно?
Если эти твари по всему миру вмешиваются во внутренние дела других, чего они хотят? Им скоро все аукнется!
novirusich 19 августа 2018 | 20:58
haldey: о создании в США «Группы действий Ирана» заявил глава Госдепа Майк Помпео
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И это правильно.
Честные люди открыто заявляют о том, что делают.
Подлецы говорят, что ихтамнет.
насчет аукнется ... ты обкакаешься как обычно.
hz6691 19 августа 2018 | 20:59
haldey: Не так уж персы и вмешиваются! Разве что, периодически грозят уничтожением Израилю, да финансируют исламских террористов.
ihtiostega 19 августа 2018 | 21:37
haldey:Это Вы о ком так гневно?
ugiazov 19 августа 2018 | 20:56
Может и в подъездах они тоже... Как в России.