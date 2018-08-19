Группа Pussy Riot получила специальный приз театрального фестиваля Fringe в Шотландии
Это награда шотландской газеты Herald. Ее удостоился спектакль, поставленной по книге одной из участниц группы, Марии Алехиной. Режиссер спектакля Юрий Муравицкий на церемонии награждения призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова, — сообщает Радио Свобода.
В начале августа Марию Алехину не выпустили из России в Великобританию. Ее задержали в аэропорту Домодедово. Однако впоследствии она все-таки смогла покинуть Россию: на машине пересекла границу с Беларусью, доехала до Литвы, откуда выехала в Великобританию.
Комментарии7
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evgeny_biolog 19 августа 2018 | 20:38
"Группа Pussy Riot получила специальный приз театрального фестиваля Fringe"
Это Богородица расстаралась ...
minerr 19 августа 2018 | 20:56
evgeny_biolog: А что же они там ни в одной церквушке не сплясали? Струсили? Павленский покрепче их духом оказался - его даже Париж не смог остановить.
sasass 19 августа 2018 | 20:46
У нас гнобят значит заслуженно ....
sasass 19 августа 2018 | 20:50
Получается заслуженный человек....
spbdweller 19 августа 2018 | 20:55
Пуськи обалденно тогда выступили. Как это стадо ревело!.. Налитые кровью глаза, пар из ноздрей, копытами асфальт разбивают - любо-дорого смотреть. Будь у них хоть капелька рассудка, посмотрели бы на себя в зеркало и ужаснулись: а люди ли мы?
banyi3 19 августа 2018 | 20:59
Я рад и не удивлён ))) Дело вкуса, имеют право)
sasass 19 августа 2018 | 21:18
Молодцы - значит настоящие борцы за российскую правду....)))