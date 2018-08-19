Главу ФОМС Дагестана Магомеда Сулеймановазаключили под стражу
Он подозревается в превышении должностных полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой СК.
Отмечается, что Сулейманова задержали в аэропорту Махачкалы.
Ранее СК сообщил, что задержанного Сулейманова подозревают в мошенничестве на 210 млн руб. и создании преступного сообщества.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 19 августа 2018 | 20:34
Воровство сотнями миллионов называется "превышением должностных полномочий"?
Видимо, полномочия предписывают воровать только десятками миллионов?
abuvgrobu 19 августа 2018 | 20:47
Да в Дагестане давно все надежно поделено между тейпами - все на родственных связях держится так прочно что там еще 300 лет все будет по прежнему
sasass 19 августа 2018 | 20:57
Давно пора всех Кавказских айсбергов немного потопить ....
ugiazov 19 августа 2018 | 20:59
Да там любого можно судить и за превышение тоже.
ruthenocene 19 августа 2018 | 21:16
Отдаст ментам половину - получит пару-тройку лет условно.