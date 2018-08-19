Главу ФОМС Дагестана Магомеда Сулеймановазаключили под стражу

Он подозревается в превышении должностных полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой СК.

Отмечается, что Сулейманова задержали в аэропорту Махачкалы.

Ранее СК сообщил, что задержанного Сулейманова подозревают в мошенничестве на 210 млн руб. и создании преступного сообщества.