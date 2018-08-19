The New York Times: Дональд Трамп заменил в Белом доме мебель, которую выбрала его жена

Дональд Трамп заменил в Белом доме мебель, которую выбрала его жена, – об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на слова двух анонимных источников.

Какую именно мебель выбрала Мелания Трамп и чем ее заменил президент, не уточняется. Издание лишь отмечает, что первая леди США предпочитает «чистые, современные линии», а ее муж склоняется к «позолоченному, триумфальному стилю Людовика XIV».

Директор по коммуникациям первой леди Стефани Гришэм заявила, что замена мебели в Белом доме стала совместной работой Дональда и Мелании Трамп. «Они вместе выбирали декор», — сказала она.

После избрания Дональда Трампа президентом США его жена вместе с сыном Бэрроном шесть месяцев жила в Trump Tower в Нью-Йорке. Она переехала в Вашингтон в июне 2017 года.